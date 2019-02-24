"طرق دبي" تطوّر خدمة دفع تعرفة المواقف بالرسائل النصية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطوير الخدمات الخاصة بنظام دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف بالرسائل النصية القصيرة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة وإسعاد الناس، حيث ستتيح التحسينات على الخدمات المتوفرة لمستخدميها دفع التعرفة مباشرة دون الحاجة للتسجيل في الخدمة، وذلك للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى، وكذلك المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خدمة تنبيه المتعاملين في حال قيامهم بطلبها أثناء الإجازات الرسمية، بهدف تأكيد عملية الاستمرار في عملية شراء تذكرة المواقف إلكترونياً.

وفي هذا السياق، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن هذه الخدمات تهدف إلى تبسيط إجراءات دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف النقال عبر الرسائل النصية دون الحاجة للتسجيل في الخدمة للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى ومركبات مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن خدمة تنبيه المتعاملين في حال استخدامهم للخدمة خلال الإجازات الرسمية، تحقق مبدأ الشفافية مع المتعامل بسؤاله عما إذا كان يرغب بالاستمرار في عملية شراء التذكرة الإلكترونية من عدمه، وإنه يجب على المتعامل إرسال رسالة نصية - عند قيامه بإجازات رسمية - لشراء تذكرة دفع تعرفة مواقف، حيث سيتم إخباره عبر نظام آلي بمجانية المواقف خلال إجازته ثم سؤاله عن رغبته بشراء تذكرة إلكترونية تبدأ صلاحيتها بعد تاريخ انتهاء الإجازة.

وأكدت بن عدي، أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى إسعاد الناس وتطوير حلول تساهم وتدعم غايات الهيئة الاستراتيجية، تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى تسهيل وتيسير الخدمات المُقدمة للجمهور، بحيث تكون إمارة دبي بيئة سعيدة لكل قاطنيها وزائريها وسائحيها.