حاكم الشارقة يوجه بصرف 250 مليون درهم للمتأثرين بمشروع "قلب الشارقة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تعويض المتأثرين بتنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة، شرعت دائرة التخطيط والمساحة في وضع الترتيبات اللازمة للبدء في صرف تعويضات بمبلغ 250 مليون درهم للمتأثرين بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "قلب الشارقة" بمنطقتي المريجة والشويهين.

وفي هذا الصدد أعلن المهندس خالد بن بطي-رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أن تعويضات المتأثرين من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "قلب الشارقة" بمنطقتي المريجة والشويهين بلغت 250 مليون درهم لعدد 30 عقاراً بإجمالي مساحة 136 ألف قدم مربع.

وأشار إلى أن مشروع "قلب الشارقة " يتم تنفيذه ضمن خطة إعادة تأهيل للمناطق العمرانية المحيطة بالمنطقة التاريخية وفقاً لمعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية بهدف الارتقاء بالمستوى العمراني للمنطقة وبيئتها السكنية دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي والحفاظ على هويتها وتراثها الحضاري المتميز

وأضاف أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية لحاكم الشارقة قد تم تقدير التعويضات للمتأثرين من تنفيذ المشروعات التنموية عبر لجان متخصصة تتميز بالكفاءة والمهنية العالية لضمان وضع التقديرات المناسبة للقيمة الاقتصادية للوحدات المتأثرة، شاكراً تعاون المتأثرين بالمشاريع ومثمناً دور كل الجهات المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات بالإمارة.



ومن جهته لفت المهندس سالم الهاجري – مدير إدارة التعويضات إلى أن الدائرة تقوم حاليا بإنهاء الاستعدادات لتسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية فور تسلمها من دائرة المالية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صرف التعويضات للمتأثرين في كافة المشروعات التنموية في مختلف مدن إمارة الشارقة.

كما أفاد المهندس محمد عمران نائب إدارة التعويضات بالدائرة إلى أن الدائرة تقوم بتعزيز التعاون مع الدوائر المختصة لإنهاء كافة الإجراءات المرتبطة بصرف التعويضات لمستحقيها، مشيراً إلى أنه قد تم تكثيف الاستعدادات لإنهاء الإجراءات وإرشاد المستفيدين عن الوثائق واستكمال الإجراءات مع الدوائر الأخرى وتسليمهم الشيكات في أقرب وقت.

وأضاف عمران أن الدفعة الحالية من التعويضات تأتي في إطار التزام حكومة الشارقة تجاه مواطنيها المتأثرين من مخططات التنمية وتنفيذاً للعديد من المشروعات التنموية والسياحية لمختلف المناطق بمدن إمارة الشارقة.