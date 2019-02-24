«منطاد الامارات» يدشن تصميم منطاد ولي العهد السعودي

المصدر: وام

دشن منطاد الامارات في العاصمة البرطيانية لندن تصميم منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية للاعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو القادم من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولا الى دول العالم.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات إن تدشين منطاد صاحب السمو ولي العهد السعودي يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الامارات للجهود الكبير والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في دعم الانجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن المنصوري الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق منطاد الأمارات الذي حقق تميزا كبيرا في مشاركاته العالمية لمنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي نال خلالها الفريق عددا كبيرا من التكريم والجوائز العاليمة التي تعتبر من أهم المحفزات لاطلاق منطاد صاحب السمو ولي العهد السعودي.

وأضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين والذي نتج عنها هذا العمل الذي ينطلق بمشاركة وحضور دولي كبير ضمن سعي ابناء الامارات في تقدير جهود قيادة وشعب المملكة العربية السعودية في نشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية.

وأفاد بأن منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيشارك ويحلق دوليا الي جانب منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من استراليا واليابان ليحمل من خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات في المضي قدوما الي ما فيه من خير للبلدين والأمة العربية والاسلامية في شتى المجالات.

وأشار المنصوري الى ان الفريق وقع عددا من الاتفاقيات الفنية مع شركات عالمية في مجال التصوير الجوي التي سوف تنقل وتصور الطيران والتحليق في عدد من مناطق العالم مباشرة اضافة الى عدد من شركات الاتصالات العالمية التي ستوفر احدث وسائل الاتصال بالاقمار الصناعية الحديثة لمشاركات منطاد صاحب السمو ولي العهد في كل من الربع الخالي والقطب الشمالي الى جانب شركات عالمية متخصصة في الطاقة المتجددة ستزود منطاد ولي العهد والفريق بمعدات تعمل على الطاقة الشمسية والمتجددة في كل من بريطانيا وأمريكا.