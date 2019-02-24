«تحقيق أمنية» تشارك «خليفة الطبية» الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال

المصدر: أبوظبي- وام

شاركت مؤسسة «تحقيق أمنية» في احتفالية مدينة الشيخ خليفة الطبية باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف 15 فبراير من كل عام، بهدف زيادة الوعي حول هذا المرض، وإدخال السعادة على قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم.

وشهد الاحتفال حضور بعض أعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ومشاركة فندق «قصر الإمارات» أحد المُساهمين في تحقيق بعض أمنيات الأطفال المرضى خلال هذه الفعالية، إضافة إلى مديرة المشاريع وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية، الأطفال المرضى وعائلاتهم جنباً إلى جنب مع إدارة مدينة الشيخ خليفة الطبية والأطباء العاملين فيها.

واستمتع الأطفال خلال الاحتفال بالأنشطة والفعاليات الترفيهية العديدة مثل الرسم على الوجوه، عروض السحر والخفّة، الشخصيات الكرتونية.