79 حالة إيواء و87 متابعة نهارية قدمتها «واحات الرشد» منذ تأسيسها

المصدر: الشارقة ــ نورا الأمير

قال خالد العبدولي مدير إدارة واحات الرشد التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، إن الإدارة تقدم خدماتها للمرضى النفسيين من أبناء إمارة الشارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18-59 عاماً مع شرط إدراج تقرير طبي بالحالة على أن يكون صادراً من مستشفى حكومي، مؤكداً أن الإدارة تسهم في خدمة هذه الشريحة وأسرهم من النواحي الاجتماعية، بما يحقق لهم الأمان الاجتماعي، كما توفر للمرضى الراحة التامة والظهور بالمظهر اللائق والمناسب لإنسانيتهم، وتعديل أوضاعهم إلى الأفضل بالتعاون مع أسرهم والجهات المعنية بالمساندة.

وذكر أن الحالات الموجودة في الإدارة لديهم ليست ثابتة والأرقام تتغير بسرعة، وأنه حتى نهاية شهر يناير الماضي قدمت الإدارة خدماتها لـ19 حالة، منها عشرة ذكور و9 سيدات ولديهم حالة خرجت وتم دمجها مع أسرتها بنجاح بعد تقديم اللازم لها، واستعرض بالأرقام الإنجازات التي حققتها إدارة واحات الرشد منذ افتتاحها عام 2007، حيث تم التعامل مع 79 حالة إيواء 87 حالة تم تقديم الرعاية النهارية لها.

وقال، إن بقاء الحالات في الإدارة رهن على طبيعتها، مشيراً إلى أن أغلب حالات الإيواء لفئة المعاقين من أصحاب الإعاقات الحركية والعقلية وتندرج تحتها «التخلف العقلي باختلاف درجاته وتخلف عقلي مع إعاقة حركية».

وعن البرامج التي تقدم في الإدارة أوضح، أنها تتضمن برامج اجتماعية ودينية وصحية، وبرامج لتنمية الذات.