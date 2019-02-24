الروبوت «تيتان» مفاجأة شرطة رأس الخيمة في شهر الابتكار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، فاجأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جمهور الزائرين في «مهرجان الكورنيش الابتكاري» بحضور الروبوت «تيتان» الذي ارتدى الزي العسكري ويحمل رتبة «نقيب»، وتجول «تيتان» في قرية المهرجان، وتجمهر حوله الأطفال وزوار المهرجان ليقدم لهم نصائح السلامة، في أقوى فعاليات «أسبوع الابتكار» التي شهدها المهرجان، الذي اختتمت أعماله «الخميس 21 فبراير» بنجاح في رأس الخيمة.

يذكر أن المهرجان أقيم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ونظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة بإشراف مباشر من قبل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.