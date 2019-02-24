«صحة دبي» تشارك بمنصة «خدمات متقدمة» في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة الصحة بدبي في شهر الإمارات للابتكار بمنصة خاصة متميزة تضم مجموعة متقدمة من خدماتها المستندة إلى أفضل ما جاد به العالم من تقنيات وحلول ذكية، تستهدف تعزيز جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحي أفضل ومجتمع أكثر صحة وسعادة، فيما نوهت الهيئة بأنها بدأت استقبال أفراد المجتمع بمنصتها في منطقة (سيتي ووك) حتى نهاية الأسبوع الجاري.وضمت المنصة أحدث أنظمة إدارة الطوارئ الطبية، التي ترفع مستوى الأمان الصحي في المناطق المزدحمة، إلى جانب عيادة التطبيب الذكي، وهي عيادة ذكية متنقلة لتقديم الفحوصات والتواصل مع الأطباء عن بعد لتبادل الاستشارات الطبية المتعلقة بالحالة المرضية.