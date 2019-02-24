حصة بوحميد تشارك في «السعادة والابتكار»

المصدر: دبي ــ البيان

شاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، قيادات ومسؤولي الوزارة في «رحلة السعادة والابتكار» التي تضمنت جلسة عصف ذهني مبتكرة واشتملت على عدد من الفعاليات والمبادرات، ومنها عرض الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطط عمل الإدارات للعام الجاري 2019م، إلى جانب تنظيم مختبر الابتكار «ورشة إدارة التغيير»، وذلك في بادرة تتجاوز حدود المألوف، بقصد الخروج بنتائج وتوصيات وأفكار مستدامة تخدم مسيرة عمل الوزارة على الصعيد التنموي والمجتمعي.

جلسة

وخلال جلسة العصف المبتكرة التي أقيمت في محمية المها بمنطقة مرغم، وجاءت في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحدثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد للوكلاء ومديري الإدارات والمستشارين وأعضاء فريقي السعادة والابتكار في وزارة تنمية المجتمع، مؤكدة أهمية الابتكار في التفكير والأداء بانتهاج أسلوب عمل يتجاوز المنطق التقليدي وصولاً إلى نتائج تفوق التوقعات دائماً.

مسؤولية

وقالت معاليها إن ما يميز العمل في وزارة تنمية المجتمع، هو ارتباط الأداء المستدام بالمسؤولية الوطنية والمهنية والمجتمعية، وذلك شرف كبير نفخر به جميعاً ونتحمله بدافع العطاء وروح الفريق، وهو ما يضمن تحقيق النتائج والأهداف بصورة أفضل، مشيرة معاليها إلى أهمية التنقيب عن أفكار مبتكرة ترتقي بسلم أداء العمل الحكومي تماشياً مع أهداف شهر الابتكار ورؤية دولة الإمارات 2021، وتحقيقاً للسعادة والرفاهية التي تنشدها قيادتنا الرشيدة للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا العزيزة على حد سواء.

مختبر

وشاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد ومسؤولو الوزارة في مختبر الابتكار الذي تضمن «ورشة إدارة التغيير»، وهي ورشة عصف ذهني بشكل مبتكر تُحيط باستراتيجية الوزارة، من خلال الاستنارة برؤى وتطلعات المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية العامة من مختلف القطاعات والإدارات، وربطها بأجندة وزارة تنمية المجتمع وتوجهات الحكومة الرشيدة.

وتهدف ورشة إدارة التغيير إلى خلق روح التعاون في التنفيذ والشراكة في الإنجاز بين مختلف القطاعات، من خلال جمع فريق العمل الوزاري في جو من المرح والتغيير وبرؤية منهجية إيجابية ومحفزة.