جلسة عصف ذهني في «ورشة حكومة دبي» بعنوان «ابتكر وانطلق»

المصدر: دبي - البيان

نظمت «ورشة حكومة دبي» جلسة عصف ذهني لموظفيها، بمناسبة شهر الابتكار، حيث أقيمت الجلسة في مقر الورشة في دبي تحت عنوان «ابتكر وانطلق» وتناولت مجموعة من المواضيع الرئيسة ضمن مجالات عمل الورشة، ومناقشة أفكار ابتكارية لاستشراف المستقبل والاستعداد للتعامل مع التقنيات الحديثة، وابتداع الحلول الابتكارية لضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، إضافة إلى استنباط أفكار ابتكارية تحول دون استرجاع المركبات بسبب نفس الأعطال، إضافة إلى تطوير دور المؤسسة الداعم للابتكار في إيجاد بيئة تحفز على الابتكار والإبداع.

وفي هذا السياق، قال فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي: «تهدف مبادرات شهر الإمارات للابتكار إلى إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تساعد على تمكين المجتمع ودعم وتيرة العمل الحكومي، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة الريادية في الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة، ونحن في ورشة حكومة دبي نواصل العمل على تحسين وتطوير خدماتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر، بهدف تحقيق رضاء وسعادة المتعاملين ودعم سياسة الدولة في تعزيز رفاه المجتمع».

من جهتها أكدت زينب أحمد القاسم مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أهمية شهر الابتكار الذي تحول إلى فعالية ومناسبة وطنية، تعمل تحت مظلتها مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز مسيرة الابتكار والإبداع التي تشهدها دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، مشددة على سعي الورشة الدائم إلى تمكين موظفيها ودعمهم بما يعزز روح الابتكار وثقافة الإبداع في صفوفهم، ويحقق استراتيجية الورشة في هذا الشأن، ما ينعكس إيجاباً على دور الورشة في تقديم أرقى الخدمات بأفضل المعايير الدولية للمتعاملين.