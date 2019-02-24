«دبي للمستقبل» تبحث تطوير 13 قطاعاً حيوياً

المصدر: دبي - البيان

أكد رؤساء مجالس دبي للمستقبل أهمية تكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سموه كما وردت في وثيقة الخمسين التي تشكل ملامح مستقبل دبي بعد 50 عاماً، وتركز على التخطيط وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتدريب الكوادر الوطنية وإعدادها لتحديات المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجالس دبي للمستقبل برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، بحضور رؤساء المجالس من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتتألف مجالس دبي للمستقبل من 13 مجلساً تشمل: مجالس التعاملات الرقمية، وأمن المجتمع، والتعليم، والعمل الإنساني، والإعلام، والنقل، والمدن، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب، والصحة وجودة الحياة، وريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، والخدمات اللوجستية.

وتهدف مجالس دبي للمستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات وإيجاد حلول فعّالة للتحديات وتطوير مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، وتحديد ملامح أجندة دبي المستقبلية خلال خمسين عاماً.

رؤية القيادة

وأكد معالي محمد القرقاوي أن مجالس دبي للمستقبل تمثل ترجمة عملية لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل دبي ودولة الإمارات، وتجسد توجيهات سموه تطوير الآليات والأدوات الكفيلة بتعزيز ريادة دبي وتحويلها إلى نموذج عالمي لمدن المستقبل.

وقال معاليه: إن مجالس دبي للمستقبل تعبر عن نهج إمارة دبي في استشراف التحديات ورسم ملامح الجيل القادم لحكومات ومدن ومجتمعات المستقبل، مشيراً إلى أن تنوع الملفات التي تعالجها المجالس الثلاثة عشر يهدف إلى تطوير رؤية شاملة لمستقبل القطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

كما شارك في الاجتماع داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، ومطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الله بن زايد الفلاسي مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية.

واستعرض الاجتماع مهام مجالس دبي للمستقبل التي تتضمن الاطلاع على التوجهات العالمية ومواكبتها بشكل مستمر، وتحديد أفضل الفرص للارتقاء بالقطاعات المستقبلية في دبي، ودراسة التحديات المتوقعة وتطوير الحلول وتوفيرها لصناع القرار، إضافة إلى وضع التوصيات التطويرية وإطلاق المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيقها.

وناقش الاجتماع المخرجات المتوقعة من مجالس دبي للمستقبل، التي تتضمن إصدار تقارير استشرافية وبناء استراتيجيات استباقية وتطوير مبادرات داعمة ورسم خطط تنفيذية، تعزز جهود صناعة مستقبل دبي في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع استعراض هيكلية مجالس دبي للمستقبل التي تمتد عضويتها لفترة عامين قابلة للتجديد، وتضم كل منها رئيساً ونائباً وتتكون من 10 إلى 15 عضواً من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء ورواد القطاع الخاص ومسؤولي الشركات الناشئة ومراكز البحث والتطوير والمتخصصين في السياسات والتشريع من دولة الإمارات وخارجها، فيما تعقد المجالس اجتماعات دورية لرؤسائها كل ثلاثة أشهر في منطقة 2071.

اختصاصات المجالس

ويركز مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية على مستقبل استخدامات هذه التكنولوجيا في إيجاد حلول للتحديات الاستراتيجية، فيما يناقش مجلس دبي لمستقبل أمن المجتمع مفهوم الأمن وتوظيف تقنيات المستقبل، ويبحث مجلس دبي لمستقبل التعليم أبرز أساليب التعليم المبتكرة وسبل دعم وتعزيز مهارات المستقبل، بينما يركز مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني على إعادة صياغة آليات العمل الإنساني وأساليب تقديم المساعدات.

ويناقش مجلس دبي لمستقبل الإعلام سبل مواكبة تغيرات المستقبل في قطاع الإعلام، ويركز مجلس دبي لمستقبل النقل على حلول التنقل الذكية وذاتية القيادة وسبل تحويل دبي إلى مرجعية عالمية في هذا القطاع، فيما يعمل مجلس دبي لمستقبل المدن على دعم الجهود لتحويل دبي لنموذج مدن المستقبل، ويحدد مجلس دبي لمستقبل الطاقة الفرص المتاحة لتحويل دبي إلى أكثر المدن استدامة في مجال الطاقة النظيفة.

حوكمة التكنولوجيا

ويركز مجلس دبي لمستقبل الذكاء الاصطناعي على أدوات حوكمة هذه التكنولوجيا وتحويل دبي إلى مختبر عالمي لتطوراتها، فيما يعمل مجلس دبي لمستقبل المواهب على وضع تصورات واستراتيجيات لتعزيز موقع دبي بوصفها بيئة جاذبة للمواهب والعقول، ويناقش مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة سبل تحويل دبي إلى مرجع لخدمات الصحة المستقبلية وجودة الحياة، بينما يركز مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية على آليات تهيئة بيئة محفزة للمبتكرين ورواد الأعمال، ويعمل مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية على استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة.

أهداف المجالس:

ـــ تحديد ملامح أجندة دبي المستقبلية خلال خمسين عاماً

ـــ تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة للتحديات

ـــ تطوير مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية

ـــ تحديد أفضل الفرص وتطوير رؤية شاملة لمستقبل القطاعات الحيوية

ـــ إصدار تقارير استشرافية وبناء استراتيجيات استباقية وتطوير مبادرات داعمة

ـــ المجالس تضم مسؤولين حكوميين ورواد أعمال وأكاديميين وخبراء ومتخصصين