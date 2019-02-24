خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون سلطان بروناي ورئيس غيانا

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس دافيد جرانجر رئيس جمهورية غيانا التعاونية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان حسن البلقية معز الدين.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دافيد جرانجر، وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين إلى موسى ناجاموتو رئيس وزراء جمهورية غيانا التعاونية.