بدء العد التنازلي للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5» في عجمان

المصدر: عجمان - وام

تواصل القوات المسلحة متابعة تحضيراتها واستعداداتها النهائية مع بدء العد التنازلي لانطلاقة النسخة الخامسة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» الذي تستضيفه عجمان في منطقة الزوراء تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الأول من مارس المقبل، والذي يهدف إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية بمنطقة الزوراء وما حولها نظراً لاستعدادات العروض والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة.

شجاعة عالية

ويجسد العرض العسكري الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو القوات المسلحة، ويشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور التي تأتي من ضمنها التدريبات العسكرية المشتركة لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، إلى جانب تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية، حيث تعكس هذه الفعاليات صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في التعامل مع الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى. وينفذ «حصن الاتحاد 5» وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه.

دعوة مفتوحة

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وإظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

ودعت إلى أهمية التزام الجمهور الكريم بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 5» واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور في منطقة الزوراء. وأشارت إلى أن الجمهور الكريم سيتمكن من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في منطقة الزوراء وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية، داعية الجمهور الكريم إلى الحضور مبكراً لضمان توفر الأماكن.

وشددت على أهمية عدم الاقتراب أو التجمهر عند المناطق العسكرية المحظورة المبينة على الخريطة، لافتة إلى أنه يمكن تحميل الخريطة والتعرف إلى جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني

www.unionfortress.ae.