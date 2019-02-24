عبد الله بن سالم يعزّي في وفاة حصة بنت حمد الشامسي

المصدر: الشارقة - وام

قدّم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة حصة بنت حمد بن عبيد الشامسي، والدة العقيد عبيد بن سعيد الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبد الرحمن وأحمد ومحمد بن سعيد الشامسي، وأخت سالم بن حمد الشامسي، والمهندس على بن حمد الشامسي. وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مغيدر - عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يرحمها، وأن يغفر لها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آلها الصبر والسلوان.