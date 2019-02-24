بلدية مدينة أبوظبي تطوّر أنظمة التفتيش والربط الرقمي مع الشركاء

المصدر: أبوظبي- وام

تطور بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية أنظمتها الذكية الخاصة بتحسين أداء التفتيش المتنقل، وكذلك تعزيز علاقات التعاون مع الشركاء من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التي تستهدف تحقيق الربط الرقمي مع المؤسسات والهيئات شركاء استراتيجيين وتوظيف هذه القنوات للارتقاء بخدمة المجتمع والتنمية.

وضمن إطار مشاركتها في شهر «الإمارات للابتكار» أعلنت البلدية أنها تخطط لتنفيذ عدد من البرامج الابتكارية خلال العام الجاري تشمل تطوير نظام الربط مع الشرطة، والذي يهدف إلى إشعار ملاك المركبات بوجود إنذارات ومخالفات تجاه مركباتهم وأماكن سحب وحجز المركبة وذلك بهدف خدمة المتعاملين ومساعدتهم في إزالة المخالفات بالوقت المناسب.