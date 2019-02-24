الأمم المتحدة لشؤون التغيّر المناخي تمنح «كهرباء الشارقة» شهادة إنجاز

المصدر: الشارقة- البيان

منحت الأمم المتحدة لشؤون التغير المناخي شهادة إنجاز لهيئة كهرباء ومياه الشارقة هذا العام تقديراً لمواصلة جهودها في اتخاذ خطوات عملية إيجابية في الحد من تداعيات تغير المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية في إنتاج المياه المعبأة من مصنع زلال والمبنى الرئيسي للهيئة، بما يزيد على 4550 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وأعرب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية من الأمم المتحدة لشئون التغير المناخي للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها وأولوياتها مسألة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتمد على تسخير المعرفة والابتكار، والنمو الأخضر المستدام لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي.