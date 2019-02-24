سفير الدولة يسلم «بيت اليتيم الدرزي» في لبنان مساعدات «خليفة الإنسانية»

المصدر: بيروت- وام

استكمل حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، جولاته الخيرية والإنمائية ضمن مبادرات «عام التسامح» بزيارة «بيت اليتيم الدرزي» في عبيه - عاليه، ورحبت رئيسة الميتم حياة النكدي وأعضاء مجلس أمناء المركز وأطفال بزيارة السفير.

وجال في أقسام المؤسسة التي تعنى بمساعدة اليتيم والمعوز، وأشرف على توزيع 200 هدية و250 حصة غذائية و800 بطانية مقدمة من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

وقال في كلمة: «نحن ملتزمون ومصممون على دعم كل مؤسسة ودار وصرح، وتقديم المساعدات لكل محتاج ويتيم ومعوز؛ لأن خطتنا الإنسانية تشمل كل المناطق، وتستهدف جميع الفئات.. لا نفرق في العمل الخيري لأن غايتنا الإنسان واندماجه في المجتمع».