شرطة أبوظبي تحتفي بذكرى تخريج فوج زايد الأول

احتفلت شرطة أبوظبي، بذكرى تخريج أول دفعة شرطية نظامية متدربة أمنياً (فوج زايد الأول)، وذلك في قلعة المربعة بمدينة العين، برعاية اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي.

وحضر الحفل، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، واللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع، والرائد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان المشرف العام على الموروث الشرطي ومدير إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي.

كما حضره عدد من ضباط الرعيل الأول والمتقاعدين، وهم: الفريق المتقاعد محمد خميس الجنيبي، واللواء المتقاعد عبدالرحمن سعيد النقبي، ومؤسس موسيقى شرطة أبوظبي العميد المتقاعد إسحق سليمان محمد.

وقدمت شرطة أبوظبي أوبريتاً وطنياً بعنوان «الشرطة نواتها وتعليمها» من فكرة وإعداد حميد عبدالله المزيني وتأليف وإخراج علي سليمان العيسائي.

وبدأ الأوبريت بظهور الراوي وهو يرتدي الزي الأول لشرطة أبوظبي ليتحدث عن بدايات التأسيس في عام 1957 وجسد من خلال مشهد حي رفع علم الشرطة الأول أمام مقر دائرة الشرطة «قديماً» المقابل لقصر الحصن في أبوظبي واختتم الأوبريت بظهور الراوي مرة أخرى قائلاً: هكذا عشنا محطات مضيئة من تطور شرطة أبوظبي التي شهدت بداياتها مراحل مهمة في تاريخنا المعاصر برعاية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». أبوظبي - البيان