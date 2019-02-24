مناقشة سبل جذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

نظّم «مجلس شباب القطاع الخاص» حلقة شبابية ناقش خلالها سبل جذب الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته الاقتصادية وتمكينها في وظائفها.

جاء تنظيم الحلقة في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية ويعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وشهدت الحلقة التي عقدت مؤخراً في مهبط المروحيات بفستيفال سيتي دبي مناقشات مستفيضة بمشاركة فاعلة من الأعضاء ومجموعة من المواطنين العاملين في القطاع، وذلك بحضور منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

وثمّنت منى وليد مشاركات الشباب ومقترحاتهم بشأن أهم السبل والآليات التي تمكن المواطنين والمواطنات من العمل في القطاع الخاص وجذب الكفاءات الوطنية والخريجين للعمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يزخر بالوظائف المناسبة.

وقالت: «إن الوزارة تطلع بمزيد من الاهتمام إلى وجود مشاركة فاعلة من قبل الشباب لكونهم ملمين وممارسين واقع العمل في هذا القطاع، من خلال طرح مزيد من الأفكار والمقترحات حول أهم البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور عمر النعيمي حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لمجلس شباب القطاع الخاص الذي يشكل منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلية للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة وشبه الحكومية، وبما يمكنه من إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص وإقامة حلقات شبابية للتعرف إلى آراء الشباب بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم وتحديد التحديات التي يواجهونها في القطاع الخاص واقتراح الحلول والبرامج المناسبة بشأنها.