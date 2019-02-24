مناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة والحمرية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

ناقش المجلس الاستشاري في الشارقة سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، وذلك خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدها المجلس الاستشاري بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي: إن نسبة التوطين في الإدارة العليا بلغت 100% وفي الإدارات الأخرى ما بين 70 إلى 80% بجانب الاهتمام بالجانب البيئي والتحول الذكي في المعاملات تسهيلاً على المراجعين، لافتاً إلى الحرص على جذب الصناعات غير الموجودة في الدولة كالزيت الأبيض وغيرها من الصناعات الأخرى، وأكد أن لدى الهيئة لجنة مختصة لدراسة أوضاع المستثمرين تعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل إجراءاتهم، أما فيما يخص إنشاء منطقة حرة بالشرقية فأشار إلى أن ذلك القرار يرجع للجهات العليا في الإمارة.

وقال الشيخ خالد القاسمي: إن المنطقتين الحرتين في الإمارة تعدان نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية الصناعية والتجارية والخدمية بشكل خاص، والتي تسهم بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتكوين وحدات إنتاجية صناعية وخدمية وتجارية.