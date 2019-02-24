«تنمية المجتمع» بأبوظبي تنظّم النسخة 2 من «مجتمعي»

المصدر: أبوظبي- وام

تنظم دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الأربعاء المقبل، النسخة الثانية من ملتقى الجهات الاجتماعية «مجتمعي» للخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع معنية بالتسامح، تنفذها الدائرة إلى إضافة الجهات، التي تعمل ضمن قطاع تنمية المجتمع على مدار العام الجاري، على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وتأتي النسخة الثانية من الملتقى الذي سيقام في منارة السعديات، تحت شعار «التسامح المجتمعي»، وذلك انطلاقاً من إعلان العام 2019 «عام التسامح».

كما سيشهد الملتقى الذي تشارك فيه عدة جهات مشاركة أعضاء من مجلس أبوظبي للشباب، وذلك في خطوة تؤكد أهمية خلق بيئة تعزز دور الشباب في المحافل التي تشهدها إمارة أبوظبي، حيث سيشارك أعضاء المجلس من خلال إدارة الملتقى، وطرح أفكارهم حول التسامح وكيفية ربط المبادرات مع الخطط المستقبلية.

وستسعى الجهات من خلال الملتقى إلى تعزيز دورها اتجاه المجتمع من خلال تنفيذ مختلف المبادرات النوعية التي ترسخ مفهوم التسامح لمختلف فئات مجتمع إمارة أبوظبي، حيث تم تشكيل فرق «سفراء التسامح» في كل جهة من الجهات المشاركة في الملتقى للعمل على تحقيق المخرجات والتنسيق المباشر في ما بينها، بما يسهم في تحقيق التكاملية بين المشاريع ووصولها إلى الأهداف المرجوة.