250 من أصحاب الهمم يشاركون في «عزبتنا غير» بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك منتسبون من شرطة أبوظبي في فعالية «عزبتنا غير» مع أصحاب الهمم بمنطقة العين، والتي نظمها مركز العين الخاص لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وبمشاركة 250 من أصحاب الهمم وأسرهم والكادر الإداري والتدريسي بالمركز، ومتطوعين وضباط وأفراد من نادي ضباط شرطة منطقة العين في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات الترفيهية والرياضية ومسابقات تحدٍ بين أصحاب الهمم ومنتسبي الشرطة، ما أسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب أصحاب الهمم، ومنحهم فرصة لإظهار طاقاتهم وإبداعاتهم.

وأكد الرائد عبدالله الطوير مدير فرع نادي ضباط شرطة العين، اهتمام شرطة أبوظبي بغرس قيم ومعاني التسامح في نفوس منتسبيها من خلال مشاركتها في مختلف فعاليات المجتمع وشرائحه، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز قيمة التسامح من خلال مثل هذه المبادرات الهادفة ضمن عام التسامح 2019.