شرطة دبي: نطبّق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء السلال الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة العامة للموارد البشرية أن القيادة العامة لشرطة دبي، تبنت مبدأ أن الإنسان هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسة في بناء دعائم تميزها، وتأمين كل ما يعزز دورها الريادي في تعزيز أمن الوطن ورخائه، وعملت على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل الداخلية للقوة، مشيراً إلى أن التواصل والاتصال مع الموظفين يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي لديهم والتعرف على احتياجاتهم، الأمر الذي ينعكس على تعزيز قيم الولاء لديهم، وتحقيق التناغم والترابط في أداء مختلف المهام الوظيفية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها، داخل الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للمالية، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بهدف الاطلاع على سير العمل والحوار بشفافية مع الموظفين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور العميد دكتور صالح عبدالله مراد عبدالله مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العقيد راشد ناصر راشد عبدالله، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للموارد البشرية وعدد من الضباط.

وأوضح اللواء الفلاسي: إن حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة لموظفيها، يتجسد في إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق السعادة كبطاقة «إسعاد» التي توفر خصومات شهرية للموظفين، والتأمين الصحي للموظفين وأسرهم، وتنظيم بعثات الحج والعمرة، وتوفير خدمات ذكية لهم كخدمات برنامج الحضور والانصراف الذكي وتطبيق «نبض السعادة» و«برنامج إسعاد»، إلى جانب الاستماع إلى أصوات الموظفين من خلال توفير عدة قنوات للتواصل مع قيادات شرطة دبي.