لطيفة بنت حمدان تشيد بالجهود الإبداعية للجنة بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أشادت كريمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بالجهود التي تبذلها لجنة بطاقة إسعاد في خلق وسائل إبداعية لتحقيق السعادة لعدد كبير من الموظفين في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، سواء في إمارة دبي أو الإمارات الأخرى.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، إلى مكتب الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي دبي للسيدات، بحضور شيماء عبيد، المدير العام لنادي زعبيل للسيدات، ومريم الفهيم، مدير الدعم الإداري والتشريفات، وساجدة محمد، رئيس علاقات المتعاملين والتسجيل، وشيماء إبراهيم، رئيس قسم الاتصالات المؤسسية والتسويق، فيما ترأس وفد لجنة «إسعاد» منى محمد العامري، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: النقيب منى محمد التميمي، وسامية شاهين، وهناء سرحان، ومنال حسين، ووحيدة البلوشي، ووحيدة عبد القادر، ومريم عبد الحكيم.

تجربة

وقالت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم إن تجربة بطاقة «إسعاد» تعد من التجارب المميزة التي تستحق الدعم والإشادة، مشيرة إلى أن جميع الأعمال التي تسهم في إسعاد المجتمع تكون دائماً محل تقدير واعتزاز من قبل مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.

وأكدت منى العامري أن اللجنة تنطلق في عملها من خلال التوجيهات المباشرة والمستمرة من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائماً على متابعة عمل اللجنة التي أُنشئت في الأساس بمبادرة ذاتية منه.

وفي نهاية اللقاء قدّمت منى العامري باقة بطاقة «إسعاد» إهداءً رمزياً إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، متمنية للجميع السعادة والتوفيق.