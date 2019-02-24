مساعد القائد العام لشؤون المنافذ يناقش مشاريع ميناء راشد المستقبلية

تفقّد اللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والوفد المرافق له، ميناء راشد، وكان في استقبالهم محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره العقيد سعيد سالم سعيد عبد الله، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، وعدد من الضباط، مناقشة العمليات الأمنية للمسافرين في المحطات السياحية، وتطورات المشاريع المستقبلية بميناء راشد، وإيجاد آلية موحدة للتنسيق الأمني بين جميع الشركاء.

وأوضح محمد عبد العزيز المناعي أن موانئ دبي العالمية تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمباني استقبال السفن البحرية في ميناء راشد. دبي - البيان