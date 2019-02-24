الدفاع المدني في «الداخلية» يطلق خطة توعية تعزّز جودة الحياة

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية خطة التوعية الرئيسة لعام 2019، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتكثيف جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وتعريفهم بكيفية التعامل الأولي مع الحريق من دون تعريض أنفسهم للخطر، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة التي حددها الدفاع المدني في مختلف مناحي الحياة.

خطة

وتتضمن الخطة 4 حملات توعية رئيسة متمثلة في حملة «سلامة دارك»، وحملة «وقايتك هدفنا»، وحملة «طلابنا أمانة» وحملة «حمايتك غايتنا» تندرج تحتها 12 حملة فرعية ومبادرات توعية متخصصة تستمر على مدار العام، كما تضمنت الخطة 22 مشاركة في مناسبات عالمية ومحلية مجتمعية، ومنها 15 مشاركة عالمية و7 مشاركات محلية وطنية، كذلك تضمنت الخطة عدداً من الأمور التوعوية كإعداد أفلام توعية تبث عبر وسال الإعلام، والإعداد لتنفيذ دورات صيفية توعوية لطلاب المدارس، ودورات لربات البيوت، إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات التوعوية لشرائح المجتمع باختلاف جنسياتها وثقافاتها.

توجه

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية بأن القيادة العامة للدفاع المدني وضعت تحقيق التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في سياق استراتيجي واضح لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، بحيث أصبحت تلك الأهداف الاستراتيجية اختصاصاً واضحاً وأصيلاً للقيادة العامة للدفاع المدني في تعزيز السلامة والحماية المدنية. وقال وضعنا خططاً تطويرية شاملة، وإطلاق برامج أمنية توعوية لعزيز الثقافة الوقائية لأفراد المجتمع بكافة مستوياتهم وبمختلف الجنسيات والثقافات، مع وجود سياسات وتشريعات داعمة لكافة المبادرات بما يساهم في تكوين اتجاهات إيجابية لدى الجميع.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن خطة التوعية لهذا العام اشتملت على تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد البروشورات والمطبوعات التي يصدرها الدفاع المدني وتوزيعها في أماكن التجمع والمناطق الصناعية والتجارية عن طريق فرق عمل تم تدريبها وتزويدها بكل الوسائل الضرورية لإيصال المعلومة بوضوح للفئات المستهدفة.

وأضاف إن الحملة تشمل أيضاً تنفيذ الحملات التوعوية الهادفة والموجهة لجميع المدارس ورياض الأطفال لغرس مبادئ وإرشادات السلامة والوقاية في نفوس الطلاب، من خلال إطلاق حملة «طلابنا أمانة» بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين، وصولاً إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه القيادة العامة للدفاع المدني للحد من المخاطر وتوفير مناخ سليم لمجتمع آمن وخالٍ من الحوادث.