تراخيص لموظفي «التخطيط العمراني» بأبوظبي لأداء مهام الكاتب العدل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص موظفين من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.

وأدى الموظفان اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الحكومي، الهادف إلى تدريب المرشحين لمزاولة المهنة.