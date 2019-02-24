«إقامة دبي» تكرّم كوكبة من المبدعين في ميادين العمل

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، كوكبة متميزة من المبدعين أصحاب الأفكار المطبقة في ميادين العمل وأصحاب المصنفات والابتكارات المسجلة في حقوق الملكية الفكرية لعام 2018 خلال الحفل الذي نظمته الإدارة في فندق إنتركونتينتال فيستفال - دبي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، وغانم بن لاحج الفلاسي مدير إدارة سعادة الموظفين والابتكار في سلطة واحة دبي للسيلكون، ومساعدي المدير العام لإقامة دبي، إلى جانب عدد من ضباط إقامة دبي.

ثقافة

وقال اللواء محمد المري في افتتاح الحفل: «إن إقامة دبي تعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الملكية الفكرية التي تحفظ حقوق الموظفين، وتدفعهم لتقديم مصنفاتهم الفكرية وابتكاراتهم واختراعاتهم لتطبيقها وتطويرها».

وأضاف اللواء محمد المري: «كان لمتعاملينا دور مهم في تطوير وتحسين مستوى الخدمات في الإدارة، وأخذنا بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات الجيدة التي تصب في تطوير بيئة العمل والخدمات، وسنعمل على تنفيذها بما يلبي متطلباتهم ويسهم في تحقيق الرضا والسعادة لهم».

تكريم

وقام اللواء المري بتكريم الإدارات الفرعية في إقامة دبي التي كانت الأكثر تحفيزاً وإسهاماً للموظفين، كما كرّم الموظفين والمتعاملين أصحاب الاقتراحات المطبقة، والموظفين أصحاب المبادرات والأنشطة المتعلقة بمكتبة رواق في الإدارة، وشمل التكريم مشرفي ومنسقي برامج الأفكار من مجلس محمد بن راشد الذكي، وبرنامج الاقتراحات الإلكترونية لحكومة دبي، وبنك الأفكار الإبداعية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتم خلال الحفل تخريج الدفعة الأولى لـ«برنامج رعاية المبدعين».