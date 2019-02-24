«يوكاس» البريطانية تشيد بتطور مختبرات الأدلة في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أشادت هيئة اعتماد خدمات المختبرات في المملكة المتحدة «يوكاس» بالتطور الكبير الذي حققته شرطة أبوظبي بمختبرات الأدلة الجنائية في قطاع شؤون الأمن والمنافذ عبر توظيف التقنيات الحديثة للكشف عن غموض الجرائم.

وكان العميد عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بحث مع الوفد الزائر برئاسة مات جانتلي المدير التنفيذي لهيئة «يوكاس»، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأدلة الجنائية.

وأشاد جانتلي بتقييم المختبرات الجنائية بنظام الإدارة الموثق وبكفاءة العاملين في إدارة الأدلة الجنائية وتفهمهم الكامل لمتطلبات معايير وشروط الاعتماد.

كما تم الاطلاع على أهم المنجزات في تحسين نظام إدارة المختبرات، والذي يتمتع بالكفاءة وفق آليات ومتطلبات معايير الاعتماد الدولية.