منتسبو «مكافحة الاتجار بالبشر» يتطوعون لدعم الضحايا

المصدر: دبي - البيان

خصص دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فعاليات تطوعية لمنتسبي الدبلوم، وذلك بهدف تقديم الدعم لفئة العمال، وتوعيتهم بجريمة الاتجار بالبشر، إلى جانب دعم ومساندة ضحايا هذه الجريمة العابرة للحدود. وتطوع 34 منتسباً ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، لتقديم التوعية بالجريمة في 3 دوائر حكومية، هي وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ومركز إيواء النساء والأطفال، حيث شمل التطوع، تقديم التوعية بجريمة الاتجار بالبشر إلى المتعاملين.