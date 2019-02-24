حاكم الفجيرة: دعم استقرار المنطقة أساس علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر

المصدر: شرم الشيخ ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات ومصر الشقيقة والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وترسيخ أمن واستقرار المنطقة ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلدان العربية نحو الأمام.

جاء ذلك عقب وصول سموه إلى مدينة شرم الشيخ أمس ليترأس وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي تبدأ اليوم.

وقال سموه إن احتضان مصر للقمة يعكس الدور المحوري الذي تقوم به في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في المنطقة، كما يعد تجسيداً لمكانتها على الساحة الدولية وسعيها إلى استعادة الحوار العربي الأوروبي إزاء القضايا التي تواجه العالم بأسره. وأضاف سموه أن سياسة الإمارات الخارجية تتمحور حول انفتاحها على العالم وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول بما يعزز مكانتها واحترامها على كل الصعد العالمية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ حمد الشرقي: علاقاتنا مع مصر تاريخية أساسها الاحترام المتبادل