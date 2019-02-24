«إقامة عجمان» تنظم ورشة عن مستقبل سعادة المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

استضاف مركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط ورشة بعنوان «مستقبل سعادة المتعاملين» بتنظيم من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عجمان، ضمن فعالياتها للاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار، واستعرض خلالها العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود مدير مركز سعادة المتعاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مستقبل إسعاد مختلف شرائح المتعاملين، والتصور المستقبلي لزيادة مستوى السعادة.

كما استعرض تجربته في مجال إسعاد المتعاملين من خلال مركز خدمات المرور والترخيص والتحديات التي واجهته والابتكارات التي تقدم بها لتحقيق السعادة النوعية، مشدداً على أهمية تحليل احتياجات المتعاملين ودراستها لوضع متطلباتهم في عين الاعتبار عند تنفيذ الخطط التطويرية.