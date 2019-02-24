مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر تشارك في ورشة بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي في ورشة «مشروع مركز التميز العالمي للوقف»، التي أقيمت تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من الخبراء والعلماء وقيادات مؤسسات الأوقاف من المنطقة والعالم، بحثوا أفضل السبل التي ترتقي بثقافة الابتكار في الوقف وتوسع استخداماته وتعزز آثاره الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من أسس علمية راسخة.وتهدف الورشة إلى بناء حلقة وصل بين مؤسسات الأوقاف في مختلف مناطق العالم الإسلامي.

تكريم

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: «تركز مشاركة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في الورشة الإقليمية على دور البحث العلمي والتأصيل المعرفي في استنباط استخدامات مبتكرة للوقف، ترسخ ثقافته لدى الأفراد والمجتمعات، وحتى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسخر مبادراته لخدمة فئات وشرائح مجتمعية أوسع وقضايا إنسانية أشمل».