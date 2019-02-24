«هيئة الكهرباء» و«اقتصادية دبي» تدعمان رواد الأعمال الشباب من خلال «متجر ديوا»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي «اقتصادية دبي» لدعم أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، من خلال التسويق لعروضهم من خدمات ومنتجات عن طريق «متجر ديوا»، الذي توفره الهيئة للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تطبيقها الذكي لمتعامليها وموظفيها، ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تسهّل حياتهم، وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وقّع مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي (اقتصادية دبي)؛ بحضور عدد من الممثلين عن الجهتين.

وقال سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، لا يقتصر دور الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى مستويات التوافرية والجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما تؤدي الهيئة دورها مؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً تسهم في تحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع. ونسعى من خلال هذا التعاون المثمر مع اقتصادية دبي لتعزيز نمو اقتصاد دبي، والوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه رواد الأعمال الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح آفاق جديدة أمامهم للترويج لعروض خدماتهم ومنتجاتهم بين متعاملي الهيئة وموظفيها عبر «متجر ديوا»، حيث بلغ عدد حسابات متعاملي الهيئة 882,791 بنهاية ديسمبر 2018».

تلاحم

ومن جهته، قال سامي القمزي: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الأمر الذي يعكس تلاحم الجهات الحكومية في سبيل دعم استراتيجية وخطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021، تسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى تقديم أفضل الخدمات والعروض ذات القيمة المضافة لأعضاء المؤسسة. ولا شك في أن «متجر ديوا» سيمثل قناة جديدة ومثالية لترويج وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشجيع تنافسية ريادة الأعمال في سوق دبي ودولة الإمارات على وجه العموم».