وزيرة الدفاع الإثيوبية تبحث وسفير الدولة التعاون العسكري

المصدر: أديس أبابا - وام

استقبلت المهندسة عائشة محمد موسى وزيرة الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا في مقر وزارة الدفاع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا والمتعلقة بمجالات التعاون الدفاعي والعسكري.

وأشادت وزيرة الدفاع بعمق العلاقات الإثيوبية الإماراتية، وضرورة العمل على تعزيزها إلى مستوى أفضل.. وهنأته خلال اللقاء بمناسبة تعيينه سفيراً للدولة لدى إثيوبيا.

من جهته أكد سفير الدولة حرص دولة الإمارات على التعاون وتعزيز الروابط في شتى المجالات مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.