عبدالله بن سالم القاسمي وعبدالله المعلا ومحمد بن سعود يعزّون أبناء عبدالله الغفلي

المصدر: عجمان - وام

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والشيخ مروان بن راشد المعلا، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، والشيوخ والمعزون - خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان - عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة.. سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما أعرب سمو الشيخ عبدالله المعلا والشيوخ والمسؤولون خلال زيارتهم المجلس عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأبناء وأسرة الفقيدة.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة.

وقدم واجب العزاء الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

كما قدم واجب العزاء الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ فيصل بن خالد القاسمي، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، واللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة.

كما قدم واجب العزاء.. الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي.