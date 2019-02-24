محمد بن زايد يعزّي أبناء عبد الله بن غليطة الغفلي في وفاة والدتهم

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى كل من حسن عبد الله بن غليطة الغفلي، وحمد عبد الله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبد الله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبد الله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، إلى جانب سموه، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.