بتوجيهات محمد بن زايد «الهلال» تدشن مشاريع تنموية في سيراليون

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دشنت الهيئة عدداً من المشاريع التنموية في جمهورية سيراليون.

وتضمنت المشاريع توفير مصادر المياه في المناطق التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، حيث يوفر المشروع 60 بالمائة من احتياجات تلك المناطق من المياه النظيفة إلى جانب بناء مساكن للأسر الفقيرة ومدارس وعيادات ومساجد ومشاريع خدمية أخرى تستهدف تحسين حياة السكان هناك.

حضر مراسم التدشين وفد الهلال الأحمر الإماراتي الذي يضم فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي وحمود عبدالله علوي محمد الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات في الهيئة وبحضور جوناتا تينكبي وزير المياه في سيراليون ورشيد سيساي سفير جمهورية سيراليون لدى الدولة وعدد من المسؤولين المحليين والأهالي.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة الرشيدة لتنمية وإعمار المناطق والساحات التي تعاني شحاً في مجالات التنمية الحيوية، والتي تستهدف تحسين حياة الإنسان أينما كان، وتساهم في تحقيق حلمه في العيش الكريم.

وقال الفلاحي: إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع باستمرار سير العمل في جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحسين الخدمات التي تحتاجها الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن سموه دائماً يتبنى المبادرات التي تنهض بمجالات التنمية في المناطق الأقل حظاً من النمو، والتي تواجه شحاً في الخدمات الضرورية خاصة التي تتعلق بمصادر المياه باعتبارها عصب الحياة.

وأكد الفلاحي أن هيئة الهلال الأحمر أنجزت تلك المشاريع في زمن قياسي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وتلبية لاحتياجات الساحة في سيراليون، وتعزيز قدرة الأهالي للحصول على متطلباتهم الضرورية دون مشقة أو عناء، وقال إن الاهتمام بمشاريع توفير المياه الصالحة والنظيفة تعتبر من الأولويات لأنها ترتبط بصحة الإنسان والبيئة من حوله. وقال أمين عام الهلال الأحمر إن مشاريع التنمية وتعزيز القدرات تأتي ضمن التزام الهيئة بتقديم الخدمات الأساسية للمستهدفين من برامج ومشاريع الهيئة في مناطق الكوارث والأزمات من خلال خطة تنموية شاملة تلبي احتياجات تلك المناطق في عدد من المجالات الحيوية.

وأضاف «نسعى دائماً للقيام بواجبنا تجاه المستهدفين بكل تجرد وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها في التنمية والإعمار وتوفير الحياة الكريمة».

مشروع

يذكر أن مشروع المياه في جمهورية سيراليون يتضمن حفر 287 بئراً ارتوازية وسطحية تعمل بالطاقة الشمسية إضافة إلى خزانات أرضية تساهم في توفير 60 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، ويستفيد منها الأهالي في مناطق عدة، بالإضافة إلى استخدامها في الزراعة وتربية الماشية. من جانبهم أعرب المستفيدون من مشروع المياه في سيراليون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وثمنوا الجهود المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لا سيما ما يتعلق بمشاريع المياه والخدمات الأخرى.

من جانب آخر استقبل جولدي جالو نائب رئيس جمهورية سيراليون وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور جوناتا تينكبي وزير المياه في حكومة سيراليون.

ورحب نائب رئيس الجمهورية بوفد الهيئة وجهوده الحثيثة لتلمس احتياجات سيراليون من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية، معرباً عن سروره البالغ للتعاون القائم بين البلدين والنشاط الإغاثي والإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده. وأثنى على الدور الإنساني لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الهيئة وتذليل كل الصعاب أمام برامجها الإنسانية.

من جهته نقل فهد عبد الرحمن بن سلطان تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى نائب رئيس سيراليون وتمنياته الصادقة لجمهورية وشعب سيراليون المزيد من التقدم والازدهار. واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشاريع التي نفذت على الساحة الإنسانية في سيراليون والبرامج المستقبلية، وبحثا سبل تسهيل عمل الهلال الأحمر الإماراتي خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن من تأدية مهامه على أكمل وجه.

كما تم مناقشة بعض الأولويات التي تحتاجها بعض المناطق في جمهورية سيراليون من خدمات ومشاريع من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني هناك. كما استقبل محافظ عاصمة سيراليون «فريتاون» في مكتبه وفد الهلال الأحمر الإماراتي واطلع على مبادرات الهيئة في سيراليون ودورها في دعم الخدمات الأساسية للأهالي هناك، مشيداً بدور الهيئة في المجال الإنساني واهتمامها بالأوضاع الإنسانية في بلاده.

تثمين

شكر وزير المياه في سيراليون دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي يبذلونها لتخفيف المعاناة على شعب سيراليون والدور الكبير الذي لعبه الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده، مثمناً حرص الإمارات على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لشعب سيراليون للتخفيف من معاناتهم وظروفهم.