أبوظبي تستضيف مؤتمراً علمياً عن التدخل المبكر في علاج النطق 1 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمراً علمياً عن التدخل المبكر في علاج النطق واللغة خلال الفترة من 1 إلى 2 مارس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تنظمه شعبة الإمارات لعلاج النطق واللغة تحت مظلة جمعيّة الإمارات الطبيّة بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبالتعاون مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبيّة في أبوظبي ، وبمشاركة وفد من الأكاديميين والمتخصصين في علاج النطق واللغة من داخل الدولة وخارجها.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: « نهدف من خلال هذه الفعالية إلى تبادل المعرفة والتعرف إلى أحدث ما توصلت إليه الخبرات العالمية في مجال النطق واللغة والتدخل المبكر لعلاج الأطفال».

وأشارت سارة بشار رئيسة شعبة علاج النطق واللغة إلى أنّ المؤتمر يعقد على مدى يومين يتخلله عدّة جلسات علميّة، بالإضافة إلى ورشتي عمل وجلستي نقاش تتناول الجلسات مواضيع مختلفة.

أوضحت، أنّه سيتمّ توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من جمعيّات علاج النطق واللغة من مختلف الدول العربيّة خلال اليوم الثاني من المؤتمر، تمهيداً لإعداد ملف متكامل لتقديمه للجمعيّة العالميّة لعلاج الكلام والصّوت، خلال مؤتمرها العالمي الذي سيعقد في تايبيه في تايوان خلال أغسطس المقبل، وذلك للحصول على موافقة الجمعيّة العالميّة على استضافة أبوظبي للنسخة الـ 33 من مؤتمرها في العام 2025.

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية: إن المجموعة لا تتوانى عن التعاون مع الجهات المختصة في مثل هذه المؤتمرات، التي من شأنها أن تعزز مكانة أبوظبي في صناعة المؤتمرات العالمية، مشيراً إلى أن هذه المؤتمرات تفتح المجال لعرض أحدث الابتكارات والمستجدات العالمية، مما يشكل فرصة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.