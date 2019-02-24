لجنة في «الوطني» تناقش سياسة مجموعة بريد الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ناقشت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتناقش اللجنة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.

واستفسرت اللجنة برئاسة حمد الرحومي خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بعض الجوانب القانونية والإدارية بالنسبة لارتباط مجموعة بريد الإمارات بتطبيق قانون الموارد البشرية الاتحادي، حيث تم طرح العديد من التساؤلات خلال الاجتماع تتعلق بمحاور الموضوع، وثمّن الرحومي الحوار الإيجابي المثمر الذي تم خلال الاجتماع، النابع من التعاون الإيجابي بين اللجنة والهيئة.

وأثنى على جهود الهيئة والتعاون البنّاء بينها وبين المجلس الوطني الاتحادي، الذي تصب ثماره في مصلحة الوطن والمواطن، خاصة على الموظفين في مجموعة بريد الإمارات.

وقال: إنه تم طلب بعض المعلومات من الهيئة خلال الاجتماع ومن ديوان المحاسبة خلال اجتماع اللجنة السابق، حيث ستقوم اللجنة بتحليل ودراسة تلك المعلومات، استعداداً لإعداد تقريرها الخاص لهذا الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد لقاء مع ممثلي الحكومة (مجموعة بريد الإمارات)، لطرح بعض الاستفسارات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال التقارير والمعلومات الواردة لها خلال اجتماعاتها السابقة، حيث من المتوقع أن يكون تقرير اللجنة حول هذا الموضوع جاهزاً لمناقشته من قبل المجلس الوطني الاتحادي بداية شهر مايو القادم.