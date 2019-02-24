إقبال كبير على جناح «أبوظبي للرقابة الغذائية» في معرض البحرين للحدائق

المصدر: أبوظبي- البيان

استقطب جناح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية المشارك في معرض البحرين الدولي للحدائق 2019 المقام حالياً بالمنامة في الفترة من 21-24 فبراير الجاري، إقبالاً كبيراً من الزوار والشخصيات المهمة والمختصين بقطاع الزراعة والغذاء وطلبة المدارس للاطلاع على الأنشطة والمشاريع التي يقدمها الجهاز في مجال الزراعة وسلامة الغذاء.

ومن أبرز الشخصيات التي زارت الجناح، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بمملكة البحرين، والمهندس الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بمملكة البحرين يرافقه عدد من المسؤولين، بالإضافة للمهندس يوسف المقهوي مدير عام الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وقدم المهندس ثامر راشد القاسمي رئيس الوفد المشارك في المعرض شرحاً حول الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، والمشاريع التي ينفذها الجهاز في سبيل تطوير قطاع غذائي آمن ومستدام، والتعريف بالبرامج التي يقدمها الجهاز سواء للمزارعين أو مربي الثروة الحيوانية، بهدف الارتقاء بواقع القطاع الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المجالات.

كما تم تعريف الزوار بالفرص الاستثمارية والبنية التشريعية المتطورة والمقومات التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام لقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.