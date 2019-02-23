محمد بن زايد يعزي أبناء عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة والدتهم

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطه الغفلي و حمد عبدالله بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي وطارق عبدالله بن غليطه الغفلي مدير مكتب حاكم عجمان و محمد و راشد عبدالله بن غليطه الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم .

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان عن خالص تعازيه و مواساته لأبناء و أسرة الفقيدة سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها و ذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.