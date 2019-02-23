دعوة المواطنين إلى التسجيل في يوم التوظيف بالظفرة بعد غد

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمواطنات من أبناء منطقة الظفرة إلى المشاركة والتسجيل في اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل الذي سيقام بعد غد في مدينة المرفأ، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في منطقة الظفرة.

وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وقالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية "إنه سيتم خلال اليوم المفتوح عرض أكثر من 400 شاغر وظيفي لدى العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستقوم بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة وحتى الماجستير الذين يحضرون اليوم المفتوح، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم بين المواطنين الذين يجتازون المقابلات والشركات المعنية".

ودعت الوزارة التي تنظم اليوم المفتوح بالتعاون مع القطاع الخاص الاثنين في صالة الأفراح في مدينة المرفأ المواطنين الباحثين عن عمل إلى إحضار بطاقة الهوية الأصلية والسيرة الذاتية.

إرشاد

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الأخيرة.