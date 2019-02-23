سعود المعلا يعزي أبناء عبدالله الغفلي

المصدر: عجمان - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعضو المجلس الوطني الاتحادي وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم. وأعرب سموه خلال زيارته صباح أمس مجلس العزاء في عجمان عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة.