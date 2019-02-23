مفتى لبنان: «وثيقة الأخوة» صفحة مشرقة في العلاقات الإسلامية - المسيحية

المصدر: بيروت - وام

أشاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ«وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي رعتها دولة الإمارات في أبوظبي، واعتبرها صفحة مشرقة من تاريخ العلاقات الإسلامية-المسيحية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الشيخ دريان تأكيده لدى لقائه في دار الفتوى حمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى لبنان، أن هذه الوثيقة المهمة تعد خريطة طريق للتعاون والتلاقي بين أتباع الأديان، مثمناً الجهود التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الصعد، بحكمة القيادة الرشيدة، وتمنّى تعميم هذه الوثيقة المهمة على كل المجتمعات.

بدوره أكد السفير الشامسي أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» هي جهد مشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفاتيكان ومشيخة الأزهر الشريف.