نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري في العين

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس، بمركز العين للمؤتمرات بمناسبة زفاف سعيد أحمد سعيد الهام الظاهري، وحمد سعيد خميس مسفر الظاهري، إلى كريمتي سالم راشد مسفر الظاهري. كما حضر الحفل الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

مواساة

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له الدكتور سالم بن عبد الله المحمود، وكيل وزارة الصحة الأسبق ونائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الأسبق. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في الشارقة، عن خالص تعازيه ومواساته.