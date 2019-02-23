عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على تحقيق الريادة والتميّز

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور اللواء محمد احمد بن ثاني، مساعد القائد العام لمنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط المُختصين بشؤون الجودة والتميز.

وأكد المري أن شرطة دبي تحرص سنوياً على تحقيق الريادة والتميز بأعلى معايير الجودة العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأجل رفاهية المواطنين والمقيمين وإسعادهم، وهو ما يلبي توقعات المجتمع بالحصول على خدمات حكومية بمستوى 7 نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية.وبحث الاجتماع استعدادات شرطة دبي للمشاركة في فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.