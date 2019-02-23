شرطة أبوظبي تعتمد تطبيق نموذج منظومة سرعة الاستجابة

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، تطبيق نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة الأول من نوعه على مستوى القيادات الشرطية، الذي يقوم على خمسة ممكنات بهدف رفع مستوى التمكين الفعّال وتحقيق معدلات قياسية لسرعة الاستجابة.

وعقدت إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ورشة عمل ناقشت تطوير منظومة سرعة الاستجابة بمراكز القيادة والتحكم، وذلك في مسرح مليح بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بحضور مديري القطاعات ومدير عام الدفاع المدني في أبوظبي ومديري المديريات والإدارات والمراكز بشرطة أبوظبي.

وأكد الشريفي خلال افتتاحه الورشة أهمية الوقوف على ممكنات العمل الشرطي والأمني في تنفيذ جهود الاستجابة بشرطة أبوظبي.