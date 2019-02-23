حملة تشجير محمية «المنتثر 2» تركّز على زراعة شجرة الغاف

المصدر: الشارقة -البيان

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مبادرة حملة تشجير محمية المنتثر2 الواقعة في منطقة البطائح مؤخراً، واستهدفت طلبة مدارس الشارقة من مراحل الحلقة الثانية والتعليم الثانوي بفرعيه الحكومي والخاص، وموظفي الهيئة بجميع فروعها، بالإضافة إلى موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، والجهات التطوعية. وركّزت المبادرة على أهمية زراعة شجرة الغاف التي تم اتخاذها شعاراً لعام التسامح.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع مطلع عام التسامح الذي اتخذ من شجرة الغاف شعاراً له، بما يعكس توجّهات الدولة، وأهمية ومكانة شجرة الغاف في المجتمع الإماراتي بالماضي والحاضر والمستقبل، وكلما أنجزنا مهمة في عمليات وحملات التشجير، خصوصاً في المحميات، غمرتنا البهجة والسعادة بشكل أكبر وأعمق؛ لأننا نكون قد أسهمنا في ترجمة ما يؤكده دوماً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخصوص ترسيخ الثقافة البيئية في نفوس أبناء الوطن وتوعيتهم بأهمية المكونات البيئية».

فعاليات

وتضمنت المبادرة فعاليات وأنشطة متنوعة لاقت استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور والمشاركين، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الهيئة ودورها التوعوي للمجتمع بمختلف فئاته وأفراده، حيث بدأت تلك الفعاليات باستقبال طلبة المدارس وموظفي الدوائر لإمارة الشارقة، والتسجيل وتوزيع البطاقات التعريفية لكل مدرسة وجهة مشاركة في مبادرة حملة التشجير، وتوجيه المشاركين إلى المكان المخصص للتشجير والبدء وقت إطلاق المبادرة، ومشاركة 1700 طالب وطالبة ومعلمين ومعلمات من المدارس الحكومية والخاصة والجامعات، إضافة إلى 550 مشاركاً من موظفي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة في زراعة شتلات الغاف والسدر، حيث تم تخصيص مكان للزراعة لكل جهة مشاركة، وذلك في جزء مخصص من محمية المنتثر.

وكانت محمية المنتثر2 قد رأت النور عام 2017، وقام صاحب السمو الحاكم في 2017 بافتتاحها والبدء بزراعتها، وهي تتميز بطبيعتها الصحراوية، ووفرة الأشجار والمراعي والنباتات البرية فيها، حيث تعتبر بيئة مناسبة للجِمال والمواشي وبعض الحيوانات البرية مثل المها وغيرها.