لاري كينغ ضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثامنة الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس المقبل تحت شعار «تغيير سلوك تطوير إنسان» الإعلامي الأمريكي لاري كينغ أحد أهم رواد الإعلام المؤثرين حول العالم.

ويشارك كينغ، الملقب بـ«سيد الميكروفون» الذي قضى 60 عاماً من عمره في الإعلام المرئي والمسموع، في إحدى الجلسات الملهمة الرئيسية خلال المنتدى التي يديرها الشيخ سلطان بن سعود القاسمي المحاضر في مجلس دراسات الشرق الأوسط - جامعة ييل.

واستطاع كينغ الذي يمتلك موهبة وكفاءة وإرادة صلبة حولته من عامل تنظيف في أستوديو إذاعي إلى علامة فارقة في الإعلام العالمي، نشر أفكاره حول مجموعة واسعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تركت تأثيراً كبيراً في سلوكيات أجيال من الشباب حول العالم من خلال برنامجه الأسبوعي «لاري كينغ لايف» الذي قدمه دون توقف على مدار 35 عاماً عبر القناة الأشهر في العالم «سي إن إن».

وتحمل مسيرة كينغ المهنية أمام الميكروفون أكثر من 50 ألف مقابلة للتعرف على أفكار رؤساء دول وقادة حكومات ومشاهير سينمائيين ونجوم رياضيين.