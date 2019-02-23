«وينفوكوس 2019» في دبي يبحث مستجدات الموجات فوق الصوتية

المصدر: دبي - وام

بدأت أمس في دبي فعاليات المؤتمر الخامس عشر للشبكة العالمية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية «وينفوكوس 2019» الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بمشاركة أكثر من 600 طبيب وممرض واستشاري وفني من دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط، و15 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بالموجات ما فوق الصوتية.

وقال عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خلال كلمته في المؤتمر إن إقامة مثل هذه الفعاليات الطبية تشكل فرصة كبيرة للمتخصصين بالقطاعات الصحية داخل الدولة وخارجها لتبادل الخبرات ومعرفة أحدث التقنيات التي توصل إليها العلماء في كافة مجالات الطب العلاجي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به الجائزة من فعاليات وأنشطة نابع من رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصحي والبحث العلمي في الدولة.

من جانبه ذكر الدكتور عارف حسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن البرنامج العلمي للمؤتمر اشتمل على العديد من الجلسات والمحاضرات التي ناقشت القضايا الأكثر حيوية وتحدياً، والتي تواجه الأطباء، من أبرزها موضوع الموجات فوق الصوتية لطب الأطفال والخدج وأساسيات التصوير بالموجات فوق الصوتية للرئة والقلب، بالإضافة إلى عدد من الدورات التخصصية.

وأعرب الدكتور ريتشارد هوبمان، رئيس مؤسسة «وينفوكوس»، عن جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه لهذا المؤتمر، معرباً عن امتنانه لدولة الإمارات وحكومتها وشعبها على إتاحة الفرصة لعقد هذا الحدث الهام في دبي.